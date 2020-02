Man (56) na ongeval 15 dagen zonder rijbewijs

Diest - Een man van 56 jaar uit Diest is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Hij werd betrapt op rijden onder invloed. In die toestand veroorzaakte hij een ongeval.

De aanrijding gebeurde donderdag rond 9.30 uur op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest. De 56-jarige man verloor de controle over het stuur en kwam met zijn auto op de middenberm terecht. Het voertuig kantelde, maar de chauffeur raakte niet gewond. De chauffeur legde een positieve alcoholtest af. Hij had een te hoog promillegehalte in het bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken.