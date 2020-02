Herk-de-Stad - In een pand aan de Industrieweg in Herk-de-Stad is vrijdagochtend een poging tot inbraak vastgesteld.

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad kreeg de melding van de inbraakpoging vrijdag rond 8 uur. Onbekende(n) probeerde(n) in een pand in te breken, maar de poging kende geen succes.