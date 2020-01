Betsenaren welkom als bloedgever

Geetbets - Betsenaren zijn welkom om zich te melden als bloedgever. Het Rode Kruis doet daarvoor een warme oproep.

Op dit moment geeft gemiddeld 3% van alle Vlamingen bloed. Dat willen we dit jaar graag beter doen. Als in 2020 4% van de bevolking doneert, zijn er meer donoren om de bloedvoorraad op peil te houden. Ook jouw dorp of stad kan het Rode Kruis helpen om dat extra procent te halen. Op www.rodekruis.be/onsdorpgeeft kan je op een interactieve kaart zien hoeveel donoren jouw dorp of stad vandaag telt. Je kan er ook de campagnevideo van de actie bekijken.