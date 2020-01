Rode Kruis geeft cursus reanimeren en defibrilleren

Geetbets - Het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter-Geetbets geeft op 25 februari 2020 in de raadzaal van het administratief centrum Den Molencouter een cursus reanimeren en defibrilleren.

Die wordt georganiseerd na het grote succes van de vorige cursus in september 2019.Wie er toen niet bij kon zijn, krijgt nu een nieuwe kans. Jong of oud, sportief of minder actief, elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 procent overleeft dit. Wordt zo iemand binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en wordt een stroomstoot toegediend met een AED, dan stijgt de overlevingskans tot bijna 70 procent.

Met het aanbrengen van automatische externe defibrillatoren (AED’s) op openbare plaatsen te plaatsen en er zoveel mogelijk mensen mee te leren omgaan, kunnen vele mensenlevens gered worden. Iedereen mag een AED-toestel gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.

Momenteel kan je bij nood beroep doen op een AED-toestel aan het gemeentehuis van Geetbets en Sporthal De Warande in Rummen. Maximaal 20 deelnemers.

Inschrijven via vrijetijd@Geetbets.be of 011-58.65.50.