Vanaf 10 februari huisvuilzakken afhalen

Herk-de-Stad - Als inwoner van Herk-de-Stad kan je vanaf 10februari je huisvuilzakken gaan afhalen. Je hebt recht op een gratis hoeveelheid.

Elk gezin dat op 1 januari 2020 gedomicilieerd was in Herk-de-Stad betaalt huisvuilbelasting. Die belasting geeft recht op een hoeveelheid huisvuilzakken, gebaseerd op de samenstelling van het gezin. Afhalen kan in het stadhuis van Herk-de-Stad, in dienstencentrum De Cirkel en in het recyclagepark. Het is ook mogelijk in enkele handelszaken: de Spar van Schakkebroek, de Spar van Schulen en de Doe Het Zelf-discount aan de Sint-Jorislaan in Schulen. Identiteitskaart niet vergeten. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.