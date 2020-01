Halen - Toneelgroep ‘De Ware Vrienden’ van Loksbergen (Halen) staat vanaf zaterdag 1 februari op de planken met de voorstelling ‘Een fantastisch trouwfeest’.

Dat is een komedie van Robin Hawdon in een regie van Maarten Nys. Opvoeringen op 1, 6, 7 en 8 februari, telkens om 20 uur en op zondag 2 februari om 15 uur, in het Buurthuis in Zelk.