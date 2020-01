Betsenaren welkom voor Getecafé

Geetbets - Alle inwoners van Geetbets zijn donderdag 6 februari in Landen welkom voor het Getecafé. Dat is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en DenS Communicatie.

Deze Getedag past in het project ‘Leefbare dorpen Getestreek’ (www.vlaamsbrabant.be/getestreek)

Dit strategisch project zet in op de versterking van de landschapsstructuur in de Getestreek. Voor 18 dorpskernen in de gemeenten Hoegaarden, Tienen, Linter, Geetbets, Zoutleeuw en Landen wordt een toekomstvisie uitgewerkt om de leefbaarheid van de kernen te vergroten.

Voor een aantal dorpen liggen ideeën op tafel, bijvoorbeeld over mogelijkheden voor herinrichting van de dorpen, de inrichting van Getepoorten en mogelijkheden voor een fietsnetwerk. De beleidsmakers en ontwerpers gaan in het Getecafé graag in gesprek met de inwoners van de streek

Het Getecafé start om 19.30 uur in De Villa, Hannuitsesteenweg 80 in Landen.

We nodigen je ook graag uit op dit Getecafé.