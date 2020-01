Herk-de-Stad - In de Dokter Vanweddingenlaan in Herk-de-Stad moet je rekening houden met verkeershinder.

In de straat zijn werken bezig aan de nutsleidingen. De snelheid is er beperkt tot 30 km per uur. De Dr. Vanweddingenlaan maakt deel uit van de ring rond het centrum. Aan de straat ligt onder meer campus Herx van het gemeenschapsonderwijs en ook het OCMW-gebouw, samen met de toegang tot het parkeerterrein achter gemeenschapscentrum De Markthallen.