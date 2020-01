Halen - De zitting van de gemeenteraad van Halen wordt vandaag niet gevolgd door een zitting van de OCMW-raad.

Sinds het begin van deze bestuursperiode zijn in alle Vlaamse steden en gemeenten de gemeente- en OCMW-raad op precies dezelfde manier samengesteld. De zitting van de gemeenteraad wordt dan ook vaak gevolgd door een vergadering van de OCMW-raad, maar vandaag is dat in Halen dus niet het geval.