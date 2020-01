Halen - De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad hield afgelopen weekend snelheidscontroles op de Staatsbaan in Halen. Dat is de gewestweg tussen Hasselt en Diest.

Er gebeurden ook snelheidscontroles op de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad en in de Nieuwstraat in Diepenbeek. Op de drie plaatsen samen werden 114 voertuigen met overdreven snelheid geregistreerd.