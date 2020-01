Diestenaar (26) gewond bij aanrijding

Diest - Een man van 26 jaar uit Diest is bij eeon geval vrijdag in Diest gewond geraakt.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de aanrijding vrijdag rond 10.30 uur. De botsing gebeurde op de Diestsebaan tussen een personenwagen en een bestelwagen. De bestelwagen wilde de rijbaan oprijden, maar kwam in aanrijding met de auto op de rijbaan. De bestelwagen werd in de flank geraakt en belandde tegen een elektriciteitskast. De chauffeur, een man van 26 jaar, raakte daarbij gewond. In de andere auto zat een man van 54 jaar uit Glabbeek. De twee auto’s moesten worden getakeld.