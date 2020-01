Man (23) gearresteerd door drugsbezit

Diest - Een man van 23 jaar uit Bekkevoort werd zondagochtend door de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) gearresteerd voor drugsbezit.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle kort na middernacht op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest. De man was met de bromfiets onderweg. De jongeman legde een positieve speekseltest af, wat wijst op drugsgebruik. Bovendien had hij 20 gr cannabis op zak. Hij werd voor de duur van het onderzoek gearresteerd.