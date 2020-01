Scherpenheuvel-Zichem / Diest - Een man van 49 jaar uit Averbode moest zaterdagavond zijn rijbewijs voor zes uren inleveren. Hij werd betrapt op rijden onder invloed.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle zaterdagavond op de Nieuwe Dijkstraat in Diest. De chauffeur legde een positieve alcoholtest af. Hij had een te hoog promillegehalte in het bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor drie uren ingehouden.