Herk-de-Stad - In het kader van een actieweek van de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad kregen in Herk-de-Stad een aantal fietsers een pv, omdat hun tweewieler niet in orde was.

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad hield de actieweek in december. Dat gebeurde in Herk-de-Stad, Lummen en Hasselt. In totaal kregen toen 37 personen een pv.