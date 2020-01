Geetbets - In de Borgloonstraat in Geetbets rijdt 1,5 chauffeur op 10 te snel. Dat blijkt uit een controle van de politiezone Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge).

Die hield donderdagochtend controles. Dat gebeurde in de twee richtingen in de zone met een maximumsnelheid van 50 km per uur. In totaal werden 322 auto’s gecontroleerd. 45 onder hen reden te snel. De hoogst genoteerde snelheid was 88 km per uur.