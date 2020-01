Geetbets - In de Galgestraat in Grazen (Geetbets) rijden bijna 2 op 10 chauffeurs te snel. Dat blijkt uit snelheidscontroles van de politiezone Hageland,

De politie hield maandagmiddag een controle in de zone met een maximumsnelheid van 50 km. In totaal werden 131 auto’s gecontroleerd. 18 reden er te snel. De hoogst genoteerde snelheid was 85 km per uur.