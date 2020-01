Nieuwjaarsdrink Diest op Grote Markt

Diest - Alle inwoners en sympathisanten van de stad zijn zondag 5 januari vanaf 11 uur welkom op de Grote Markt. Dan houdt het stadsbestuur zijn nieuwjaarsdrink.

Je loopt er beslist heel wat buren, vrienden, kennissen, zakenrelaties, enzovoort tegen het lijf. De drink is dan ook de ideale gelegenheid om je wensen voor het nieuwe jaar over te maken en samen het glas op het nieuwe jaar te heffen. Dat kan met heel wat (lokale) lekkernijen, zoals Diests Gildenbier, diverse borreltjes of met fruitsap.