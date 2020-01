Geetbets - Alle inwoners en sympathisanten van Geetbets zijn zondag 5 januari om 15 uur op het Statieplein in Geetbets welkom voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

De receptie is de geknipte gelegenheid om vrienden en kennissen het beste voor 2020 te wensen. De receptie wordt in een beurtrol in de verschillende deelgemeenten aangeboden. Dit jaar is dus Geetbets-centrum weer aan de beurt.