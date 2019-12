Gevlucht voertuig toch door politie gevonden

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft dinsdagochtend een voertuig waarvan de chauffeur op de vlucht sloeg toch nog gevonden.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) merkte de auto rond 1.30 uur op op de Diestsebaan. De inzittenden gedroegen zich verdacht. Toen ze de politie in de gaten kregen, sloegen ze op de vlucht. In het centrum van Schaffen raakte de politie de auto kwijt, maar bij een systematische controle van de opritten van de woningen in de buurt vond de politie de auto toch. De auto was niet ingeschreven en niet verzekerd. De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) voert een onderzoek naar de chauffeur en de andere inzittenden.