Voor 1.000 euro cadeautjes van sp.a Herk-de-Stad voor kansarme Herkse kinderen

Herk-de-Stad - schenkt Elk kind verdient warme feestdagen! Onder dat motto heeft de Herkse sp.a-afdeling cadeautjes voor een waarde van maar liefst 1.000 euro gekocht om te schenken aan Herkse kinderen uit gezinnen met minder kansen in de maatschappij. De verdeling is volledig anoniem gebeurd via de Sint-Vincentiusafdeling van Herk-de-Stad.

Het gaat om de opbrengst van ‘De Burger Feest’, dat onder impuls van burgemeester Bert Moyaers in september voor het eerst plaatsvond.

“In Herk-de-Stad wordt minstens één kind op tien geboren in kansarmoede”, legt Bert Moyaers uit. “We mogen ons er niet bij neerleggen dat dergelijke cijfers de ‘norm’ zouden worden. In deze dagen van kerst- en eindejaarsfeesten willen wij die boodschap extra kracht bijzetten.”

“Als je weet dat heel wat kinderen en hun ouders het moeilijk hebben, dan breekt mijn hart als vader. Elke persoon in armoede is er één te veel. En hoewel we die penibele situaties met lokaal beleid niet eenvoudig opgelost krijgen, wilden we toch iets betekenen in een periode waarin iedereen graag zijn of haar oogappel een geschenk geeft, maar dat gewoonweg niet kan. Elk kind verdient immers warme feestdagen!”

‘De Burger Feest’ heeft 1.000 euro opgebracht. Daarmee zijn cadeautjes gekocht. Ze zijn verdeeld onder zowat 70 kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dat gebeurde allemaal volstrekt anoniem via Sint-Vincentius Herk-de-Stad. Het feestgevoel van de Herkse burger(s) in september kreeg dus een verlengstuk en heeft geleid tot een glimlach bij tientallen Herkse kinderen bij het openen van een geschenkje bij de kerstboom. Wat een ontzettend warme gedachte!”, besluit Bert Moyaers.