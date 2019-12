Laatste dag om niet-afgehaald tegoed vuilniszakken 2019 in stadhuis af te halen

Halen - Wie zijn tegoed aan gratis vuilniszakken voor 2019 nog niet heeft afgehaald, krijgt daarvoor in het stadhuis de laatste kans. In 2020 vervalt het tegoed.

Elk gezin dat op 1 januari 2019 gedomicilieerd was in Halen betaalt huisvuilbelasting. Die belasting geeft recht op een hoeveelheid huisvuilzakken, gebaseerd op de samenstelling van het gezin. De zakken kan je al sinds het voorjaar gaan afhalen, maar een aantal mensen hebben dat nog niet gedaan.Het stadhuis is vandaag uitzonderlijk open van 9 tot 12 uur. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.