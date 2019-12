Samen stookolie aankopen met sp.a Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - Tot en met 4 januari 2020 kan je intekenen op de nieuwe stookolie-actie van sp.a Herk-de-Stad. De sp.a heeft daarvoor een prijsafspraak met een leverancier gemaakt. Het gaat om de 18de samenaankoop door sp.a Herk-de-Stad.

Voor gasolie diesel zwavelvrij betaal je 0,6390 euro per liter (inclusief BTW). Deze stookolie is ook wintervast tot -21 graden Celsius. Bestellen kan alleen voor personen die officieel in Herk-de-Stad wonen en op slechts een adres. Je moet minimaal 700 liter afnemen. Bestellen kan via de site van sp.a Herk-de-Stad (www.spaherkdestad.be), per mail op stookolie@spaherkdestad.be of via het bestelformulier dat aan huis is verdeeld. Info: www.spaherkdestad.be.