Diest - In een horecazaak aan de Vleugtstraat in Diest werd een inbraakpoging gepleegd. De dader(s) slaagd(en) er niet in binnen te geraken.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraakpoging zondag rodn 9.30 uur. De dader(s) braken het cilinderslot af van de achterdeur doch lukten er niet in om het pand te betreden.