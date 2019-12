Diest - In een huis aan de Oudebaan in Diest in Diest werd een poging tot inbraak gepleegd. De dader(s) geraakte(n) niet binnen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraakpoging donderdag rond 19 uur. De bewoners stelden vast dat het raam van de slaapkamer op de gelijkvloerse verdieping was opengebroken, maar de daders betraden het huis toch niet.