Diefstal geld en gsm’s Hasseltsestraat Diest

Diest - Uit een handelszaak aan de Hasseltsestraat in Diest werden een som geld en een partij gsm’s gestolen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak maandag ron 6.30 uur. Een voorbijganger stelde vast dat de voordeur van de zaak open stond. De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) stelde vast dat de voordeur geforceerd was. Uit de zaak werden geld en een partij gsm’s: nieuwe en toestellen in herstelling gestolen. Onderzoek wees uit dat de inbraak rond 3.30 uur is gebeurd.