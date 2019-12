Diest - In het stadsmuseum De Hofstadt in Diest kan je tot zondag 5 januari een tentoonstelling bezoeken met werk van fotograaf Tony Le Duc. Die heeft zich een sterke reputatie opgebouwd als fotograaf van culinaire specialiteiten.

In zijn beelden spelen overvloed en warme kleurentinten een hoofdrol. De Hofstadt is gevestigd in de gotische kelder van het stadhuis van Diest. De expo is gratis toegankelijk.