Herk-de-Stad - Op deze datum van 24 december kan je in elke van de vijf parochies van de pastorale eenheid Maria Amandina van Herk-de-Stad naar een eucharistieviering voor Kerstmis.

De parochie van Berbroek bijt de spits af met een mis om 18 uur. Een kwatier later start de mis in de Sint-Jan-De-Doperkerk van Schulen. Om 19 uur is er een mis in de kerk van Schakkebroek en om 22 uur in Donk. Herk-centrum sluit de rij met de viering om 24 uur.