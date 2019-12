Geetbets - De bibliotheek van Geetbets bezoeken is morgen, woensdag 25 december, niet mogelijk. De bibliotheek is morgen gesloten. Ook vandaag is ze dicht, omdat dinsdag een vaste sluitingsdag is.

Aanleiding is de datum van 25 december, tweede kerstdag. Dat is de feestdag van Kerstmis, een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Info: bibliotheek Geetbets, Dorpsstraat 5, tel. 011/58.65.52, geetbets.bibliotheek.be.