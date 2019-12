Geetbets - Op de Grote Steenweg in Geetbets rijdt een op tien chauffeurs te snel. Dat blijkt uit een controle van de politie van de politiezone Hageland zondag 22 december.

De Grote Steenweg is de verbinding tussen Herk-de-Stad en Sint-Truiden. Het traject loopt ook over het grondgebied van de Betserse deelgemeente Rummen. In de zone met een maximumsnelheid van controleerde de politie 153 voertuigen. 15 chauffeurs reden te snel. De hoogst genoteerde snelheid was 123 km per uur.