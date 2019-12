Auto Loksbergenaar (35) in beslag genomen

Halen - Een man van 35 jaar uit Loksbergen is zijn auto kwijt. Die werd door de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) geïmmobiliseerd. De man was met diverse zaken in overtreding.

De controle gebeurde afgelopen weekend in de Schaffensestraat in Diest. De man probeerde met zijn auto een controle te ontwijken. Bij de interceptie deed de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) diverse vaststellingen. Hij was onder invloed van alcohol en drugs. Hij mocht niet rijden, omdat zijn rijbewijs in beslag was genomen. Hij moest opnieuw zijn psychotechnische proeven afleggen. Hij mocht ook geen alcohol drinken. In zijn toetand reed hij toch met een acht maanden oude baby in een maxi cosy op de achterbank.