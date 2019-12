Diest - Een jongeman van 18 jaar uit Tienen werd zondagochtend betrapt op het rijden zonder dat hij daarvoor gemachtigd was.

De politie deed de controle zondagochtend op de Leuvensesteenweg in Diest. De jonge chauffeur was slechts in het bezit van een voorlopig rijbewijs. Dan is rijden in het weekend niet toegelaten. Bovendien reed hij met een passagier en hing er geen L op de achterruit. Hij viel op door de hoge snelheid, waaraan hij reed.