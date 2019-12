Genieten van Diest op Christmas Tour

Diest - In Diest ben je vandaag welkom voor de Cera Christmas Tour. Die vindt voor het eerst plaats in Diest. Het is een wandeling langs alle attracties van Diest in dit seizoen.

Het concept was jarenlang zeer succesvol in Gent, Oudenaarden en Knokke-Heist. Als eerbetoon aan topchef Felix Alen van Hof Te Rhode is het cultureel–culinair event nu voor het eerst in de Oranjestad te gast.

De Christmas Tour is een wandeling langs de vele attracties die Diest in deze periode te bieden heeft met her en der hapjes en drankjes en vooral veel ambiance. Op de citadel waar parking voorzien is, kan je diverse tickets of bonnetjeskaart ophalen en je krijgt er ook een brochure met de wandeling met meer informatie over de dag.

Via de Allerheiligenkapel met een kerststallen tentoonstelling ga je naar de kerstmarkt op de Grote Markt. Je kan er de diverse monumenten bezoeken, een jenevertje drinken aan het Felix Alenstalletje en de uitzonderlijke tentoonstelling bezoeken van ’s lands bekendste voedingsfotograaf Tony Le Duc. Hij maakte schitterende barok foto’s van eettaferelen en die worden exclusief tentoongesteld in het stadsmuseum De Hofstadt. Van de Grote Markt leidt de tocht via de bierkapel waar men een Buvens biertje kan degusteren naar het begijnhof, waar je van diverse lekkernijen kan genieten, zoals een Hagelands gerecht van Felix Alen in het Xaveriushuis. Er zijn ook leuke kookdemo’s met televisiekok Albert Verdeyen : de koning van de “stoemp” en van van Felix Alen en zijn brigade.

Pol Ricour - Pol uit Merlina voert er leuke gesprekken met ons voetbalicoon en koffiebrander Paul Van Himst, met de beste kaasmeester van Europa, Michel Van Tricht, met Felix Alen en medewerkers van zijn ploeg. Alles wordt culinair bijgestuurd door een degustatie van Chouffe bieren, gratis friet, een kaasschoteltje van kaasmeesters Van Tricht, een koffie van Paul Van Himst en een begijnenkoek van Felix Alen. Animatie is er onder meer door chansonnier Freddy Bierset, crooner Alain en de Macho’s.

Het event is aan de basis weliswaar een soort wandeling, maar er is ook een shuttle bus voorzien van de Citadel naar de Markt en het Begijnhof en in de namiddag van het Begijnhof naar de parking op de Citadel. Tickets zijn tek oop aan het onthaal op de Citadel of permanent op de Diestse Toeristische Dienst.

Info: www.lekkergenieten.com