Leerlingen toerisme stappen voor Pagadderke

Diest - Een groep leerlingen van de richting Toerisme in de school De Prins in Diest gaat wandelen voor De Warmste Week. De scholieren stappen naar Kortrijk, de thuishaven van de Warmste Week dit jaar.

Wegens de examens doen de scholieren wel een stukje met de trein. Ze vertrekken in Diest op 17 december met de trein naar Geraardsbergen om daar aan de wandeltocht te starten. Ze stappen die dag 30 km tot in Ronse, waar ze gratis mogen overnachten in 'Hof ter Guchten'. De volgende dag reizen ze naar Oudenaarde, omd van daar naar De Warmste Week in Kortrijk te stappen. Het geld dat wij gesponsord krijgen van mensen gaat allemaal naar het goede doel 'Het Pagadderke' dat zich inzet voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare omgeving. Belangstellenden om hun tocht te steunen zijn hartelijk welkom.