Geetbets promoot conformiteitsattest voor huurwoningen

Geetbets - De gemeente Geetbets is in het kader van de intergemeentelijke samenwerking ‘Best Wonen tussen Zoet en Zout’ een campagne gestart voor de promotie van het conformiteitsattest.

Burgemeester Jo Roggen (Open Vld): Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik ervan verplicht in de binnenstad van Tienen en vanaf 2021 ook in Geetbets en Zoutleeuw. Eind vorig jaar hebben wij 2 infoavonden georganiseerd voor immokantoren uit onze regio en in navolging daarvan zijn wij nu een charter “Promoten van het gebruik van het conformiteitsattest” aan het uitwerken om ook het grote publiek ervoor te sensibiliseren. Dat moet leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de huurwoningen.”