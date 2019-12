Politie waarschuwt Halenaren voor inbraak in woning of appartement

Halen - De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt Halenaren voor de inbraak in hun woning of appartement. De politie is daarvoor een preventiecampagne gestart. De politie richt daarbij de focus op appartementen.

Tot nu toe werden in de politiezone LRH bijna 370 inbraken gepleegd. Dat is opnieuw een daling ten opzichte van de vorige jaren, maar in deze donkere maanden stelt de politie opnieuw een toename van het aantal inbraken vast. Op de website van de politie (www.politielrh.be) vind je een aantal nuttige tips om je woning te beveiligen. De politie waarschuwt ook inwoners van appartementen voor inbraken. Het afgelopen jaar werd in meer dan 100 appartementen ingebroken. Bewoners van appartementen denken ten onrechte dat ze veilig zitten, maar mensen met slechte bedoelingen zijn heel vindingrijk om in appartementsgebouwen binnen te geraken.