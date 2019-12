Herkse jeugd kan opnieuw studeren in de Markthallen

Herk-de-Stad - Herkse jongeren kunnen in deze examenperiodes opnieuw studeren in gemeenschapscentrum De Markthallen. De jeugddienst organiseert daar opnieuw een blokbar.

“Vorig jaar vond de eerste editie plaats van de blokbar in De Markthallen van Herk-de-Stad. Dit was een succes”, vertelt Tom Buekers, voorzitter Jeugdraad Herk-de-Stad. “Op de jeugdraad is beslist om ook dit jaar een blokbar te organiseren voor de studenten. Daarvoor kunnen we rekenen op de jeugddienst.”

Samen studeren biedt volgens Tom Buekers heel wat voordelen. “Het creëert een bepaalde sociale controle. Daarnaast kan je er rustig in groep studeren. Als je alleen aan je bureau zit is de verleiding vaak enorm groot om naar nutteloze websites te surfen of Facebook te checken. Af en toe eens lachen en samen pauzeren: dat is voor sommigen het grootste voordeel van samen studeren! Je leert andere studenten kennen en kan bij hen misschien ook terecht met vragen. "Zo zie je maar, samen bereik je meer!", besluit Tom.

De blokbar is open van 6 december tot en met 18 januari. Je bent dagelijks (behalve op zondag) welkom van 9 tot 17 uur. Info: jeugddienst Herk-de-Stad, Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/77.51.04, jeugd@herk-de-stad.be.