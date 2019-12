Halen - Wie heeft deelgenomen aan de actie ‘Haal het in Halen’ van de Halense handelaars, kan de volle kaarten alleen vandaag nog binnenbrengen bij de dienst ‘Lokale Economie’ van de stad.

Die is gevestigd in gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A). Je kan er terecht tot 18 in. Alleen kaarten met vijf stempels van vijf verschillende handelaars maken kans op het winnen van een geschenkmand.