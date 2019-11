Gemeente waarschuwt voor valse incassobureaus

Geetbets - Het gemeentebestuur van Geetbets waarschuwt inwoners voor valse incassobureaus. Een incassobureau is een bedrijf dat geld bij schuldenaren probeert te halen.

In deze zaak gaat het echter om incassobureaus, die onterecht geld proberen te innen. De waarschuwing komt van de Economische Inspectie van de FOD Economie. Die wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen. In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro. Daarom voert de FOD Economie een sensibiliseringscampagne over dit onderwerp.

Indien je door een vals incassobureau wordt benaderd, moet je alle communicatie weigeren. Tips vind je op http://news.economie.fgov.be/183420-fictieve-incasso-echte-oplichting