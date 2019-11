Herk-de-Stad - Voetbalclub Herk FC van Herk-de-Stad houdt vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december mosseldagen. De opbrengst daarvan gaat naar de werking van de club.

Er staan niet alleen mosselen op het menu, ook stofvlees, haantje, hamburger en een vegetarische schotel. Alles wordt met frietjes of brood geserveerd. De mosselfeestdagen vinden plaats in de kantine van de club in het Maurice Baensstadion aan de Pikkeleerstraat. Info: www.herkfc.be.