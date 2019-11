Stad en sportraad Herk-de-Stad huldigen sportkampioenen

Herk-de-Stad - Alle belangstellenden zijn vrijdag 6 december in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad welkom voor de huldiging door de stad en de sportraad van de sportkampioenen.

Alle sportlui die in de loop van dit jaar of in het jongste seizoen van hun competitie een kampioenstitel hebben behaald, worden door het stadsbestuur, de sportraad en -dienst van Herk-de-Stad in de bloemetjes gezet. Naast (inter)nationale, provinciale en kampioenen worden ook bijzondere atleten op lokaal niveau of van minder bekende sporten gehuldigd. De stad en de sportraad kennen ook de titels van sportman, -vrouw, -jongere en –club toe, net als de lifetime achievement award. De avond start om 20 uur. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Inlichtingen: 013/55.25.95, sportraad@herk-de-stad.be.