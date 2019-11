Meedenken over toekomstvisie Limburg

Halen - Als inwoner van Halen kan je deelnemen aan de openbaar onderzoek over de toekomst van Limburg. Het provinciebestuur maakte een conceptnota op. Deze conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Tijdens de publieke raadpleging tot en met 21 januari 2020 kan je de conceptnota inkijken op www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen van Limburg. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen: per e-mail aan BRL@limburg.be, per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt of door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Tijdens de infomarkt op 2 december 2019 kan je meer informatie en toelichting krijgen over de conceptnota. De infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt (toegang via Bosstraat) en is doorlopend publiek toegankelijk van 19 tot 21 uur. Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten vind je op www.limburg.be/beleidsplanruimte.