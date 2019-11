Cadeaudagen Wereldwinkel Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - De Oxfam Wereldwinkel van Herk-de-Stad houdt volgend weekend zijn cadeaudagen in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

Je kan er terecht voor allerlei waren die de producenten in het Zuiden een eerlijke prijs garanderen.Een cadeau uit de Oxfam-Wereldwinkel is lekker of handig, ethisch verantwoord, knap design, leuk om te dragen … en je doet er keer op keer een producent een plezier mee. Elk cadeau vertelt een eigen verhaal. Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Een kleinschalige speler die van Oxfam-Wereldwinkels kansen krijgt, omdat eerlijke handel zorgt voor duurzame ontwikkeling. Als afsluiter van een bezoek aan de beurs ben je welkom in het wereldwinkelcafé. De twee dagen ben je welkom van 10 tot 17.30 uur.