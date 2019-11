Waag je kans in taalspel ‘De Schrijfwijzen’

Herk-de-Stad - De bibliotheek van Herk-de-Stad neemt vrijdag 6 december deel ‘De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee Heruitgevonden’. De bib nodigt iedereen uit om zijn/haar kans in het taalspel te wagen.

'De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee Heruitgevonden’ is een initiatief van Creatief Schrijven vzw, de krant De Standaard, zusterkrant van Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad en de Vlaamse bibliotheke, samen met het Davidsfonds.

‘De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee Heruitgevonden’, een origineel taalspel voor iedereen die graag speelt met letters. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. Zo gaan we ook op zoek naar Het Langste Woord. Het taalspel start om 20u stipt en dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen. De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen.

Durf jij deze taaluitdaging aan te gaan? Schrijf je dan in via bibliotheek@herk-de-stad.be en herk-de-stad@davidsfonds.net of in de bibliotheek. Deelname is gratis. Je bent welkom vanaf 19.30 uur.