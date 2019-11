Halen - Een man van 29 jaar uit Halen is zondag in de vroege ochtend bij een verkeersongeval gewond geraakt.

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad kreeg de melding van het ongeval zondagochtend om 2.40 uur. Het ongeval gebeurde in de Dellestraat in Lummen. De Halenaar verloor de controle over het stuur en reed over een rotonde. Daarbij liep hij lichte verwondingen op.