Sint-Maartenfeest in nieuw kleedje

Herk-de-Stad - De viering van het Sint-Maartenfeest vandaag in Herk-de-Stad steekt in een nieuw kleedje.

Vanaf 17 uur ben je welkom bij de drank - en eetstanden op de Markt. Een half uur later vertrekt de Sint-Maartenstoet. Vertrekpunt dit jaar is voor het eerst het Trompetplein. Dat is het plein tussen het woon-zorgcentrum van Ocura en de nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang.

In de optocht wordt geen historische evocatie meer gebracht van de figuur van Sint-Maarten. Wel stappen de steltenlopers van Merchtem mee, samen met Sint-Martinus te paard. Verder vrolijken led-danseressen samen met onze jeugdverenigingen de stoet op.

De stoet volgt dit parcours: Trompetplein, Guldensporenweg, Pater Vanwingplein, Hasseltsestraat, Ridderstraat, Hofstraat, Sint-Maartenstraat, Wendelenplein, Zoutbrugstraat, Diestsestraat, Markt. Op het programma staan ook kinderdisco, randanimatie en vuurwerk voor iedereen, een optreden van The Milkmen. Er valt ook heel wat te smullen: hapjes en tapjes, de niet te missen Herkse pannenkoeken en de straffe 11.11.11-borrels.