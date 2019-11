Brunch Plan in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - De werkgroep PLAN Herk-de-Stad nodigt jou en je familie graag uit voor de brunch ten voordele van de werking van de iegen organisatie. Die vindt zondag 8 december om 10 uur plaats n gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

Deelnemen kost 15 euro voor een volwassene en 7 euro voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Inschrijven is noodzakelijk. Dit kan rechtstreeks bij de leden van de werkgroep of door overschrijving op het rekeningnummer BE14 7350 0998 1183 van PLAN Limburg met vermelding van het aantal volwassenen en het aantal kinderen. Indien belet is elke bijdrage welkom met vermelding “vrije bijdrage brunch”.