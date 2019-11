Harmonie De Koorgalmen organiseert Muziekcafé

Halen - Muziekliefhebbers zijn vanavond welkom in gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A) in Halen. Daar organiseert harmonie De Koorgalmen haar muziekcafé.

Op het podium staan drie bands. Pans and the Pitches is de band van Arno Pans op gitaar en de zangeressen Audrey Stroobants en Nele Vandeweyer. The Yellow Brothers brengen nummers in de sfeer van de jaren ’60. Men and a Lady brengt covers van klassiekers, maar dan wel in een eigenzinnige versie. De deuren gaan open om 19.30 uur. Harmonie De Koorgalmen serveert biertjes, wijnen en heerlijke tapas.