Radiobeurs met juweeltjes van oude radio's morgen in De Markthallen

Herk-de-Stad - Liefhebbers van radio’s uit grootvaders tijd zijn morgen, zondag 10 november van 9.30 tot 13 uur welkom in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. Daar vindt de dertiende editie van de Radiobeurs van de Radiovrienden plaats.

De radiobeurs is een initiatief van Luc Claes uit Schulen. Ettelijke tientallen standhouders bieden er een ruime keuze in toestellen van diverse merken. Je kan er oude, antieke radio’s met toebehoren ruilen en verkopen. Het herstelatelier is een extraatje bij de beurs. Een team van specialisten kijkt oude radio’s die de bezoekers van de beurs meenemen. Indien dat technisch mogelijk is, wordt het toestel ter plaatse ook meteen hersteld, helemaal gratis. Voor eventuele nieuwe onderdelen moet je wel betalen.

Info: Luc Claes, tel. 0477 48 50 54, lucclaes99@hotmail.com.