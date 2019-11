Herk-de-Stad - In het kader van de Week van de Smaak organiseert de bibliotheek van Herk-de-Stad vandaag een culinaire lezing. Thema van de avond is ‘Romeinse eet- en drankcultuur.

De voordracht wordt om 20 uur plaats in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad. De toegang is gratis, maar inschrijven is wel vereist. Dat kan in de bibliotheek of per mail op bibliotheek@herk-de-stad.be.