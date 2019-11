80 vlaggen aan gevels Herk-centrum

Herk-de-Stad - Het centrum van Herk-de-Stad is in rood en geel gekleurd. Het personeel van de stad heeft wimpels in die stadskleuren van Herk-de-Stad aan de gevels aangebracht.

Ze wapperen niet alleen boven de invalswegen Zoutbrugstraat en Diestsestraat, maar ook aan de gevels op de Markt en van de huizen op de uitvalswegen (Hasseltsestraat en Ridderstraat) en nog enkele zijstraten. In totaal hangen er 80 wimpels voor het feest van Sint-Maarten, de patroonheilige van de parochie van Herk-centrum.